Lluvia no impide exito del regreso de BTS a los escenarios

El fenómeno global del K-pop volvió a sacudir los escenarios con el esperado regreso de BTS, que inició su nueva gira mundial con un concierto multitudinario en Seúl, donde más de 40,000 fans desafiaron la lluvia para ser parte del histórico momento.

El espectáculo marcó el reencuentro de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook con su público, tras casi cuatro años de pausa obligada por el servicio militar en Corea del Sur, un periodo que mantuvo en vilo a su enorme base de seguidores.

Durante la presentación, la agrupación repasó los éxitos que los catapultaron como referentes globales, pero también presentó su nueva etapa musical con temas del álbum ARIRANG, su primer material discográfico tras su regreso, que debutó en la cima del Billboard 200.

Uno de los momentos más destacados fue la interpretación de “Swim”, sencillo que rápidamente escaló a los primeros lugares de popularidad, confirmando que el impacto de la banda permanece intacto pese al tiempo fuera de los escenarios.

La magnitud del evento se extendió más allá del recinto, ya que decenas de fans sin boleto se congregaron en las inmediaciones para escuchar el concierto bajo la lluvia, reflejando la fidelidad del ARMY y el alcance global del grupo.

El arranque en Seúl es apenas el inicio de una gira internacional que llevará a BTS por Asia, Europa y América, en un tour que, según analistas, apunta a convertirse en uno de los más lucrativos del año dentro de la industria musical.

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