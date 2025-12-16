Logra 'Frankenstein' seis precandidaturas a los Óscar

La esperada adaptación de "Frankenstein", dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro, dio un paso firme rumbo a los premios Óscar tras colocarse en seis precandidaturas anunciadas por la Academia de Hollywood.

La película figura en categorías clave como cinematografía, maquillaje y peluquería, banda sonora, sonido, efectos visuales y en el nuevo rubro dedicado al casting, uno de los apartados que se estrena en esta edición de los premios.

Escrita y dirigida por Del Toro, la cinta retoma la novela gótica publicada en 1818 por Mary Shelley y se centra en Victor Frankenstein, un científico brillante cuya ambición lo lleva a crear vida y, con ello, a su propia destrucción.

El reparto está encabezado por Oscar Isaac, quien da vida al atormentado científico; Jacob Elordi interpreta a la Criatura, mientras que Mia Goth encarna a Lady Elisabeth Harlander.

Reconocimiento previo y carrera en festivales

El proyecto también ha sido bien recibido en la temporada de premios, al sumar cinco nominaciones a los Globos de Oro, donde Guillermo del Toro competirá en la categoría de mejor director. La ceremonia se celebrará el próximo 11 de enero en Beverly Hills.

Por otra parte, la Academia dará a conocer las nominaciones definitivas a los Óscar el 22 de enero, y los ganadores se anunciarán durante la gala de la 98ª edición de los premios, programada para el 15 de marzo.

