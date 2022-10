Los 10 disfraces más populares para Halloween 2022

Este año se espera que predominen los disfraces relacionados a películas y series. Te mostramos los 10 más populares de internet.

Luego de 2 años celebrando Halloween con ciertas restricciones por la pandemia, ahora las personas están listas para festejar a lo grande.



Y como sabemos que los disfraces son la cereza del pastel en esta fecha, te contamos sobre lo más populares que seguro te toparás este año.



Entre los filmes que más han influenciado en las vestimentas, se encuentra Stranger Thing como la más popular. Te contamos a continuación los 10 disfraces de los que más se han registrado búsquedas en las redes sociales.



1. Max de Stranger Things

Para vestirte de una de las protagonistas de la exitosa serie simplemente necesitas una sudadera azul, mom jeans y unos audífonos de diadema.





2. Barbie

La llegada de la nueva película live action de Barbie con Margot Robbie y Ryan Gosling ha desatado furor tras revelarse las primeras imágenes. Por lo que puedes vestirte fashionista como la muñeca.





3. Eddie Munson

Otra de las alternativas más famosas de Stranger Things es Eddie Munson. Las playeras que porta de Hellfire Club se volvió tan popular que se puede encontrar en muchos puestos de ropa en México.



Para completar el disfraz sólo necesitarás una chaqueta de mezclilla y una peluca de cabello largo para darle el toque rockero a tu atuendo.





4. Maddy de Euphoria

Euphoria es otra de las series que marcaron este 2022, por lo que el estilo de Maddy te hará robar las miradas de todos en la fiesta. Sólo necesitas un vestido ‘cut out’, guantes de seda y el maquillaje con los característicos brillos de los personajes de la serie.





5. Merlina

Si pensabas retomar algún disfraz clásico ¡este es tú momento!



La promoción de la nueva serie de Netflix Merlina Addams interpretada por Jenna Ortega llega justo en Halloween, por lo que puedes simplemente conseguir un vestido negro y hacerte el peinado o buscar una peluca igual a la protagonista.





6. Vecna de Stranger Things

Si lo que quieres es causar horror de verdad, el villano de Stranger Things Vecna es una buena opción. Basta con ponerte la máscara de este terrorífico personaje.





7. Sandy de Vaselina

También puedes aprovechar la fecha para rendirle homenaje a Olivia Newton-John, quien interpretó a Sandy en Vaselina y falleció el pasado mes de agosto. Para lucir como ella necesitas unos leggings de cuero, una blusa negra sin hombros y tacones rojos.





8. Galleta de Shrek

Otro de los disfraces que se han hecho virales en TikTok es el del personaje de galleta de Shrek. Si quieres imitarlo puedes buscar ropa color café y hacer tus botones de gomita con papel de color.





9. House of the Dragon

Para los fanáticos del cosplay y la saga de Game of Thrones, pueden aprovechar la popularidad de House of the Dragon. Basta decidir si eres del equipo de Alicent Hightower o Rhaenyra Targaryen para que elijas tu atuendo.





10. Catrina

Si lo que quieres es resaltar tus raíces, puedes optar por uno de los disfraces más icónicos del Día de Muertos, la Catrina. Para esto puedes buscar un vestido largo, una diadema de flores, maquillar tu cara de blanco y ¡decorarla a tu gusto!