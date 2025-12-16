Los Ángeles Azules anuncian gira por EUA en medio de tensiones

Los Ángeles Azules, una de las agrupaciones de cumbia más importantes de México, iniciarán 2026 con su gira por Estados Unidos Cumbia sin fronteras, recorriendo diversas ciudades durante dos meses.

En entrevista con un medio estadounidense, la banda habló sobre el significado de presentarse en un momento complejo para la comunidad latina, los retos que han enfrentado otros artistas y el apoyo del público, que los ha acompañado con llenos totales. Además, compartieron la clave de su permanencia por más de cuatro décadas y celebraron su reciente éxito en Europa, donde agotaron localidades en todos sus conciertos.

