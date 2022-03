Los Jonas Brothers tendrás su residencia en Las Vegas

La residencia consta de 5 noches y los boletos se puedes adquirir desde este momento

Los Jonas Brothers dieron a conocer que realizarán una residencia de cinco noches en Las Vegas, en el Dolby Live at Park MGM.

Kevin, de 34 años, Joe, de 32, y Nick Jonas, de 29, regalarán a sus fans un show completamente nuevo y renovado, llamado "Jonas Brothers: Live en Las Vegas", los días 3, 4, 9, 10 y 11 de junio, de acuerdo con sus redes sociales.

"¿La mejor manera de comenzar el verano de 2022? ¿Con mis hermanos en Las Vegas? ¡Boletos a la venta el lunes 7 de marzo! ¡Vamos por ello!", escribió Nick en su cuenta oficial de Twitter.

El grupo terminó recientemente su gira "Remember This Tour", que los llevó a actuar en poco más de 40 fechas a lo largo de los Estados Unidos.

Después de una pausa de seis años, los Jonas Brothers regresaron en 2019 con el éxito "Sucker", el primer sencillo de su quinto álbum de estudio Happiness Begins, y con el cual lograron posicionarse en los primeros lugares de popularidad.

Desde entonces, el trío de hermanos se ha mantenido ocupado, lanzando la película original de Amazon Chasing Happiness, realizando la gira "Happiness Begins Tour" y estrenando la serie documental Moments Between the Moments, en diciembre pasado, que relata los momentos detrás de escena de su gira "Remember This".

Con el anuncio de su residencia en Las Vegas, el grupo se une a otras estrellas que han celebrado sus propias estancias en la Ciudad del Pecado en los últimos meses, incluidos Katy Perry, Luke Bryan y Adele.