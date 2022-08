Los Locos Addams vuelven en una nueva serie en Netflix

La serie "Wednesday Addams", será protagonizada por Jenna Ortega, una joven actriz de ascendencia mexicana cuya carrera va creciendo como la espuma

Estados Unidos.- Netflix lanza el nuevo tráiler de Wednesday Addams. Finalmente podemos ver a la Familia Addams en la nueva serie que estrenará Netflix que serán interpretados por Luis Guzmán como Gómez Addams, Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams e Isaac Ordoñez como Pugsley Addams, además la actriz Jenna Ortega le dará vida al personaje principal Wednesday Addams.

En el trailer, se puede apreciar el estilo sesentero de la serie, por otra parte, Wednesday ya no será una una niña malhumorada como la solíamos ver en versiones anteriores, sino más bien la podremos ver como una joven más independiente por lo que veremos una nueva faceta del personaje.

Esta nueva serie será dirigida y producida por Tim Burton en la que veremos la vida de Wednesday al ingresar a la Academia Nunca Más, al mismo tiempo, seremos testigos de una serie de misteriosos asesinatos en el pueblo donde residen. Después del lanzamiento, Jenna Ortega, ha sido popular en las redes sociales por el nuevo proyecto que lanzará la nueva plataforma de streaming, además, la actriz ha participado anteriormente en otros papeles como "You", "Yes Day", "The Fallout: La vida después" y en pequeños papeles como en Jane The Virgin siendo la versión adolescente de la protagonista.

Actualmente, Netflix ha revelado que el lanzamiento de la serie será en otoño de este año, aunque todavía no ha confirmado una fecha concreta para su estreno.