Los Oscar quieren a Beyoncé para abrir el show

La cantante está nominada a Mejor Canción Original por ´Be Alive´ de ´King Richard´

Los organizadores detrás de los Oscar están haciendo todo lo posible para conseguir una actuación de la nominada a mejor canción original, Beyoncé, según informan varios medios estadounidenses.

Si bien la superestrella no detuvo una campaña de premios en los últimos meses en apoyo de su canción "Be Alive", coescrita con el artista Dixson para la película "King Richard", el campamento de Beyoncé ha estado en conversaciones profundas con los productores para montar un satélite. interpretación de la canción, una que posiblemente abriría el espectáculo y se transmitiría en vivo desde las canchas de tenis en Compton, California.

El lugar, por supuesto, es donde las leyendas del deporte Venus y Serena practicaron incansables ejercicios en su juventud bajo la atenta mirada de su padre, Richard.

A lo largo de los años, la Academia ha mostrado su afecto por Beyoncé como intérprete (si no fuera por su aclamada aparición como actriz en la película de 2006 "Dreamgirls"). En 2005, la cantante interpretó numerosas pistas en la categoría de mejor canción en la transmisión en vivo, incluida "Learn to Be Lonely" de la nueva versión de "The Phantom of the Opera".

Cantó junto a Jennifer Hudson y Anika Noni Rose en 2007 con un popurrí de "Dreamgirls", y también en 2009 para acompañar al presentador Hugh Jackman en un montaje que celebra los musicales de películas.

Los Premios de la Academia 2022 se transmitirán este domingo 27 de marzo.