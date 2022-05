'Los Tipos Malos' siguen con buena racha en la taquilla

Los Tipos Malos que cuenta con un acumulado de $44.4 millones de dólares en dos semanas.

Los Tipos Malos fue la película más taquillera en las salas de cine de Estados Unidos al recaudar $16.1 millones de dólares en su segundo fin de semana.

En abril la taquilla ha sido dominada por el filme de animación Sonic 2: La película, que seguía en segundo lugar con $11.4 millones de dólares para un acumulado de $160.9 millones de dólares.

Por su parte, la taquilla para "Everything Everywhere all at Once", que lleva seis semanas en los cines, se redujo en apenas 2% para quedar en 5,5 millones de dólares.