Cerrar X
escena_love_of_lesbian_e6cc0460f6
Escena

Love of Lesbian llegará a México con su gira en marzo

La banda española se presentará el 14 o 15 en CDMX, el 18 en Querétaro, el 21 en San Luis Potosí, el 25 en León y el 26 en Guadalajara

  • 22
  • Octubre
    2025

La banda española Love of Lesbian cumplirá una gira de cinco presentaciones en México en marzo de 2026, informó este miércoles la promotora Ocesa.

Las cinco fechas serán el 14 o 15 de marzo en el Festival Vive Latino, en el estadio GNP de la Ciudad de México; el 18 de marzo en el Teatro Metropolitano de Querétaro; el 21 de marzo en el Teatro La Paz de San Luis Potosí, el 25 de marzo en el Foro del Lago de León y 26 de marzo en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

"Desde los sótanos de la escena española, hasta los escenarios más grandes de Iberoamérica, Love of Lesbian ha conquistado los terrenos creativos de la música desde 1997, cuando construyeron una identidad tan particular como provocadora, que los llevaría a convertirse en un fenómeno cultural y social alrededor del mundo", apuntó Ocesa en un comunicado.

Además de México, la gira de banda española pasará por países como Perú, Argentina, Colombia y Chile con su último disco 'Ejército De Salvación', álbum de estudio lanzado hace poco más de un año, el 11 de octubre de 2024.

Love of Lesbian es una de las bandas más importantes del 'indie rock' en español, con Santi Balmes en la voz y guitarra, Julián Saldarriaga en la guitarra, Jordi Roig también en la guitarra y Oriol Bonet en la batería. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

3399a29b86cfe12dc07f3e860fa50f5a6033964dw_1ac5846eb2
Colombia pide ayuda a Sheinbaum por desaparición de cantante
thumbnail_Little_Jesus_12_845c146283
Little Jesus la arma en grande en su regreso a Monterrey
escena_gene_gallagher_villanelle_9cfd801bb4
Gene Gallagher busca 'revivir el rock' con Villanelle
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T133200_035_258513d937
Acuerdan empujar Ley de Coordinación; reducen tiempo de traslados
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T132155_086_961e848e47
Niega Samuel García cambios en la ley electoral local
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T131825_234_9c07ccea81
Se realiza Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en NL
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×