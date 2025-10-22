Love of Lesbian llegará a México con su gira en marzo

La banda española Love of Lesbian cumplirá una gira de cinco presentaciones en México en marzo de 2026, informó este miércoles la promotora Ocesa.

Las cinco fechas serán el 14 o 15 de marzo en el Festival Vive Latino, en el estadio GNP de la Ciudad de México; el 18 de marzo en el Teatro Metropolitano de Querétaro; el 21 de marzo en el Teatro La Paz de San Luis Potosí, el 25 de marzo en el Foro del Lago de León y 26 de marzo en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

"Desde los sótanos de la escena española, hasta los escenarios más grandes de Iberoamérica, Love of Lesbian ha conquistado los terrenos creativos de la música desde 1997, cuando construyeron una identidad tan particular como provocadora, que los llevaría a convertirse en un fenómeno cultural y social alrededor del mundo", apuntó Ocesa en un comunicado.

Además de México, la gira de banda española pasará por países como Perú, Argentina, Colombia y Chile con su último disco 'Ejército De Salvación', álbum de estudio lanzado hace poco más de un año, el 11 de octubre de 2024.

Love of Lesbian es una de las bandas más importantes del 'indie rock' en español, con Santi Balmes en la voz y guitarra, Julián Saldarriaga en la guitarra, Jordi Roig también en la guitarra y Oriol Bonet en la batería.

