Luis Estrada debuta en series con 'Las Muertas' en streaming

Con gran éxito se realizó anoche en la Ciudad de México la premier de la serie "Las Muertas", que este miércoles se estrenará vía streaming.

El evento reunió al elenco encabezado por Arcelia Ramírez, Alfonso Herrera, Paulina Gaitán, Leticia Huijara y Joaquín Cosío, así como al equipo creativo e invitados especiales, incluido un grupo de fans.

"Las Muertas", la primera serie de Luis Estrada, está basada en el caso de Las Poquianchis y retrata los crímenes de un grupo de hermanas que realizaron diferentes actividades criminales durante unos 20 años.

Aunque esta serie de Netflix se inspira en la historia real del caso de Las Poquianchis, la base del guion y de la trama está cimentada en la novela "Las muertas", escrita por Jorge Ibargüengoitia y publicada en 1977.

Estrada, productor, showrunner y director de la serie, describió el proyecto como el más ambicioso de su carrera.

“Todavía me asombro levantándome en la noche con taquicardia porque requirió mucho esfuerzo. Ha sido lo más complicado que he enfrentado”.

Por su parte, Alfonso Herrera señaló que trabajar nuevamente con Estrada fue como “regresar a casa”. También resaltó la intención del proyecto.

“Primero que nada, queremos entretener, pero inevitablemente también invita a la reflexión. Luis siempre busca que entendamos quiénes somos como mexicanos y dónde estamos parados. Ese es el verdadero propósito detrás de su trabajo”.

Arcela Ramírez, una de las protagonistas, definió el proyecto como uno de los que más le ha costado, pues fue un reto interpretar su personaje.

“Yo hice casting para este proyecto porque creo que estaba lejos de ella, me veían como muy dulce. Entonces, en la prueba me marcaron líneas de expresión, bajé la voz, hasta que la directora de casting me dijo: ‘¿Por qué no fumas?’ Empecé a fumar y ahí algo pasó. Hice todas las escenas así, fumando, y entonces dijeron: ‘Ya la tenemos’”, recordó.

Además del cigarro, tuvo que modificar su voz, ganar peso y trabajar la corporalidad de su personaje.

“Luis Estrada todo el tiempo me pedía ser más dura, más cruel. Fue un reto que me exigió concentración, pero paradójicamente fui muy feliz interpretándola”, agregó.

