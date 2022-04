Luis Gerardo Ayala ofrecerá concierto incluyente

El concierto 'La voz de mis manos', es un evento creado para los sordos pero con dedicatoria para toda la familia.

¿Un concierto para sordos? Sí, y también para oyentes. Durante todos los jueves de abril, el actor y cantante regiomontano Luis Gerardo Ayala presentara La voz de mis manos, un concierto incluyente.

Ayala recordó que fue hace algunos años cuando en la iglesia de El Rosario de la colonia Roma, tuvo su primer acercamiento con la Lengua de Señas Mexicanas, al ver que se traducía el Padre Nuestro, lo que sembró una ´semillita´ de querer estudiarla.

"Desde el primer curso el maestro me propuso hacer una obra de teatro o algo para un festival del Día del Niño y como era complicado una obra, me dijo ´puedes cantar´, es decir traducir sobre la música, pero no me gustaba la idea de hacer playback solo con las manos, entonces le propuse que yo cantara con mi voz y manos".

Esta iniciativa escaló y la continuó en su canal de YouTube, en donde ya no sólo cantaba canciones de Disney, sino de todo, desde Jesse & Joy hasta Carlos Rivera, repertorio que es traducido con ayuda de una intérprete profesional y certificada.

Ayala destacó que este tipo de espectáculos incluyentes son necesarios porque la comunidad sorda es más grande de lo que se piensa: "Las personas sordas tienen una discapacidad que se llama invisible, porque no se ven, no te das cuenta de que son sordas, incluso algunas pueden hablar perfectamente y nunca notas que te están leyendo los labios".

La voz de mis manos se presentará 14, 21 y 28 de abril en el Foro DramaticoMX, ubicado en el Barrio Antiguo, a las 20:30 horas. Los boletos están disponibles en taquilla.