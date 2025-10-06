Cerrar X
Luisito Comunica aclara que no padece Alzheimer tras video viral

El influencer desmintió tener Alzheimer tras un video viral donde repetía frases y explicó que se trataba de una grabación con varias tomas

  06
  Octubre
    2025

Después de que hace un par de semanas se viralizara en redes sociales un video en el que se muestra al creador de contenido, Luisito Comunica, repitiendo una frase en varias ocasiones, desatando una ola de rumores sobre su salud, el mexicano desmintió esto.

En el clip, se puede escuchar a Luisito repetir su característica frase: “Vamo’ a darle” en varias ocasiones, lo que desató un sinfín de reacciones, entre ellas las de usuarios preocupados por la salud del influencer.

Luego de varias semanas, el influencer decidió hacer frente a los rumores y especulaciones que circulan en redes sociales sobre un posible padecimiento de Alzheimer y fue mediante su cuenta de Instagram donde compartió un video en donde respondía a los rumores que se desataron por el video.

En su declaración, el nacido en Ciudad de México dejó en claro que no padece Alzheimer ni nada similar y la grabación viral solamente es el detrás de cámara de cómo suele grabar su contenido.

"Todo es un set de grabación; cuando uno graba un comercial tiene que repetir la misma frase con diferentes entonaciones. Mi memoria está bien, aunque se aprecia su preocupación", dijo.

Luisito explicó que, durante sus grabaciones, él suele repetir la misma frase, pero con diferentes entonaciones, para después, al momento de la edición, tomar la mejor toma para sus videos.


