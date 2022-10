Madonna genera polémica tras sugerir que es gay en TikTok

Aunque muchos creyeron presenciar un momento histórico, otros aseguraron que la cantante ha sido 'bisexual por décadas'.

Madonna causó revuelo en redes sociales luego de que publicara un video donde sugiere que es gay.





El video de TikTok muestra a 'La reina del pop' en lo que parecía ser un baño con una gran bañera detrás de ella.







La cantante de 64 años sostenía en sus manos una ropa interior de color rosa brillante y en el texto sobre el video decía: '¡Si fallo, soy gay!'





La premiada cantante apuntó y lanzó las bragas al bote de basura, pero no le atinó, mientras ella se daba la vuelta de forma espectacular.





Madonna no agregó más contexto al clip, que suma hasta el momento más de 21.8 millones de reproducciones, lo que provocó que sus seguidores calificaran el momento de histórico' y la felicitaron.

'¿Acabo de presenciar la salida de Madonna? Bien por ella', escribió un fan.

Otro seguidor comentó: '¿Madonna acaba de salir? ¿Y lo estoy presenciando en tiempo real?'.





Alguien más escribió: '¿Saliendo del armario a los 64?'





Un fan bromeó diciendo: 'Estoy presenciando la historia'.





'Madonna ha sido bisexual durante literalmente décadas, mis amigos', especuló otro fanático.





Pero otros usuarios acusaron a la cantante de 'Material Girl' de 'queerbaiting'.





¿Que es 'queerbaiting'?





El nuevo fenómeno llamado 'queerbaiting' se refiere práctica en la que un hombre o mujer crea tensión sexual o escenarios románticos entre personajes de su mismo sexo para insinuar que se identifican como parte de la comunidad LGBTTI+, pero al final solamente lo hace por estrategia de mercadotecnia para atraer a audiencias queer.





'Madonna queerbaiting para ser relevante en 2022 no es algo que esperaba', 'Madonna 'queerbating' no es apenas una novedad, lo ha estado haciendo durante 30 años, ¿por qué hay conversaciones al respecto?', 'No la invitamos a la comunidad lgbt', son algunos comentarios de internautas que la acusan de 'queerbaiting'.





Hasta el momento no está claro si la cantante bromeaba en el video, estaba haciendo 'queerbaiting' o simplemente hacía un anuncio sobre su sexualidad.