Madonna y Britney recrean icónico beso 19 años después

Las cantantes no dudaron en posar para la foto en uno de los momentos más especiales para la llamada ´Princesa del pop´

La boda de Britney Spears dejó momentos que serán recordados por los fans de la cultura pop durante años.

Tal es el caso de la recreación del icónico beso que se dieron la cantante y la Reina del Pop en los premios MTV del 2003 y que hoy 19 años después ocurre nuevamente.

Durante la recepción, Britney Spears cambió su elegante diseño firmado por Versace por un vestido rojo, corto, con flecos en las mangas mucho más casual. Apenas cuando la fiesta comenzó, la recién casada y Madonna se dieron un beso, recordándonos así, su performance en los MTV.

Cabe recordar que luego de aquel momento a inicios de la década de los 2000, Spears declaró que no volvería a besar a ninguna mujer a menos que fuera la ´Material girl´.

"No, no lo haría", dijo antes de aclarar: "Tal vez con Madonna". Y ahora casi 20 años después las cantantes compartieron labios nuevamente.

La reina y la princesa del pop son amigas desde hace mucho tiempo. De hecho, trabajaron juntas en el éxito de 2003 "Me Against the Music".

Britney Spears le dio el sí a Sam Asghari el pasado jueves 9 de junio en una ceremonia íntima y privada en la que se reunieron los seres queridos más cercanos de la pareja, lo que ayudó a que la boda estuviera llena de momentos memorables.

Entre los invitados a la boda destacaron celebridades como Selena Gomez, Paris Hilton, Drew Barrymore y Donatella Versace, quienes no dudaron en compartir todos los detalles de la boda a través de redes sociales.

Cantan Vogue de Madonna

Simplemente Donatella Versace, Paris Hilton, Britney Spears, Madonna, Selena Gomez e Drew Barrymore juntas cantando "Vogue" no #BritneyWedding. ÍCONES!!?pic.twitter.com/gaR5HwQIXj — Britney Global (@britney_global) June 10, 2022

Durante la recepción por la boda de Spears con Ashgari, la cantante se reunió con Paris, Selena, Drew y Donatella para interpretar el éxito de Madonna ´Vogue´ de inmediato el momento se viralizó a través de redes sociales.