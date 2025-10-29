Maluma debutará como anfitrión de los Latin Grammy

Maluma y Roselyn Sánchez conducirán la 26ª entrega anual del Latin Grammy.

Maluma, quien debutó como anfitrión de la gala, cuenta con un total de 20 nominaciones a los Latin Grammy y recibió el gramófono al mejor álbum de pop vocal contemporáneo por su tercer álbum de estudio, FAME de 2018.

Sánchez, quien también ha sido nominada al Latin Grammy, es toda experimentada anfitriona y esta será su octava ocasión como maestra de ceremonias de la gala.

La 26a Entrega Anual del Latin Grammy se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el jueves 13 de noviembre. La ceremonia, de tres horas de duración, será producida por TelevisaUnivision, la compañía líder de contenido en español del mundo, y transmitida a través de las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos a partir de las 8 pm de Miami (000 GMT), precedida por una antesala de una hora.

La Premiere del Latin Grammy, en la que se otorgan la mayoría de los premios, llegará por la tarde antes de la ceremonia.

