Maquillista se va contra Andy Benavides: 'No eres socialité'

Las polémicas alrededor de la influencer Andy Benavides nunca paran, pues en esta ocasión el maquillista de Guadalajara, Pepe Gutiérrez dio fuertes declaraciones contra ella.

A través de un video en vivo en la cuenta de Instagram @pepegutierrezoficial fue que el maquillista arremetió contra la regia, pues en cierto momento le cuestionan ¿Qué celebridad o influencer no soportas? y él de inmediato respondió el nombre de Andy Benavides.



'Andy Benavides, no la soporto, no puedo con su grado de naques y de inventadés porque entre más se quieran sentir socialité , más alejada está de serlo', arremetió el maquillista.

Lo anterior lo 'justificó' al decir que ninguna socialité 'anda haciendo payasadas en redes. La gente socialité verdaderamente rancia, de abolengo como son las de allá de Monterrey, porqué allá son: tú eres o no eres. Y a mí me queda clarísimo que no es, ni lo va a ser', sentenció.