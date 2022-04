Marca de maquillaje desacredita versión de Amber Heard

Milani Cosmetics se vio involucrada en el juicio de Johnny Depp en contra de su exesposa Amber Heard por difamación luego de que la defensa de Amber Heard afirmara que la actriz uso uno de sus productos para cubrir los moretones que supuestamente le hizo el actor.

De acuerdo a la abogada Elaine Bredehoft, Amber llevó Milani Conceal + Perfect All-in-One Correcting Kit en su bolso durante su "toda relación con Johnny", sugiriendo que usó el producto para cubrir las lesiones del presunto abuso de Depp.

Pero existe un problema con dicha afirmación, este producto de Miliani no se lanzó hasta 2017, según expuso la propia marca a través de un TikTok.

En video va acompañado de imágenes del juicio donde la abogada de Amber sostiene dicho producto.

