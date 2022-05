María León se siente 'apapachada' en Monterrey

La famosa también compartió que está estrenando un disco con composiciones originales de ella junto con la regia Marcela de la Garza.

María León, coach de La Voz Kids 2022, se encuentra en Monterrey y estuvo de invitada en Info7, donde habló con Sonny Narváez sobre su próxima presentación en el Foro Dion Live Center, en San Pedro Garza García.

"Me siento muy apapachada en tierras regias, hasta aquí en el estudio me están apapache y apapache", dijo la cantante.

"Por fin, por primera vez Alquimia Tour aquí en la ciudad de Monterrey, en Dion Live Center, este lugarcito que está muy chiquito, pero para cantarte aquí cerquitas al oído", expresó la exvocalista de Playa Limbo.

Sobre qué es lo que pueden esperar el día de mañana las personas que asistan a show, María León dijo: "¡Todo va a haber! Va a haber cumbia, algo de mariachi, música mexicana, obviamente mis inicios hermosos con Playa Limbo, algo de "No me puedo levantar", cumbiones locos, el chiste es que se rompa el lugar a caderazos, que nos la pasemos fregón y que nos apapachemos después de no haber estado tanto tiempo juntos.

La también actriz también compartió que está estrenando un disco con composiciones originales de ella junto con la regia Marcela de la Garza.

"Es un disco de colaboraciones con artistas y amigos que adoro. Está Gloria Trevi, Yuri, Rubén Albarrán de Café Tacvba, Pliego de Kinky, que también es regio, Bronco, por todos lados es un disco regio", detalló.

María León finalizó la entrevista diciendo que la gente que compre boletos para su presentación en superboletos.com podrán encontrar una promoción especial.