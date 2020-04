Mario Bautista es acusado de abusar y drogar a 4 jóvenes

El youtuber Mario Bautista se convirtió en tendencia en Twitter luego de que fans lo defendieran de las acusaciones de cuatro jóvenes, entre ellas tres menores, que aseguran haber sido drogadas y abusadas por el también cantante y otras personas.

"Con engaños nos llevaron a una casa en Acapulco, donde nos dieron alcohol, drogas y... ¡nos obligaron a hacerle sexo oral y abusaron de nosotras!", dijeron las jóvenes, originarias de Guadalajara, a la revista de espectáculos TvNotas.

Según las adolescentes, tres de 17 años y una de 18, contaron a la publicación, el cantante las invitó a Acapulco, Guerrero, para la grabación de un supuesto video, y cuando llegaron se trataba de una fiesta donde las emborracharon, drogaron y se aprovecharon de ellas.

De acuerdo con el relato fue una de ellas quien conoció al cantante en un antro que se llama La Santa y éste la invitó a Acapulco a la grabación de un video y le dijo que sin problema podría llevar a otras amigas, ella le comentó que eran menores de edad a lo que él contestó que no había problema. Después su asistente les envió los boletos y ellas viajaron a Ciudad de México el pasado miércoles 24 de marzo para de ahí trasladarse al puerto.

Las adolescentes contaron que pasaron varios sustos durante el trayecto pues además de que les quitaron los celulares, un policía los detuvo y el chofer que las llevaba les pidió que taparan con un suéter tapara abajo del asiento, porque al parecer traía un arma y les dijo que si el oficial preguntaba algo, le contestaran que era chofer de uno de los papás de las chicas y que la llevaría a su casa.

Finalmente, llegaron a una casa en Acapulco donde también había gente armada, pero se tranquilizaron al ver a Mario quien les indicó que no se quedarían ahí por lo que se trasladarían a otro inmueble, junto con otros youtubers entre ellos Rix, Sebastián Arango, Anna Shpak, Marina Yers, entre otros.

Una vez ahí, y que se realizó la fiesta la cosa se complicó porque les ofrecieron alcohol, marihuana y cocaína, y el cantante comenzó a manosearlas, aunque una cuenta que muchas veces le decía que no quería.

La chica que lo conoció en el antro recordó que en un momento de la fiesta, en el que ya se encontraba ebria, subió a cambiarse los tacones y Mario se ofreció a acompañarla, pero el cantante ya estando en el cuarto se bajó el cierre y le dijo: ´A ver, ¿qué tan buena eres para hacerme un oral?´, o algo así...".

"Tuve que hacerle un oral... me sentí obligada, no teníamos celulares, afuera había hombres con armas, no teníamos otra alternativa, si no, sentía que ya valí...", contó.

Otras de las chicas comentaron que Mario les propuso hacer un trío, pero como no aceptaron las ignoró y bajó a la fiesta.

A la mañana siguiente una de ellas despertó desnuda y no sabe si tuvo alguna relación sexual con el hombre que estaba al lado, quien al parecer era Sebastián Arango, pues no lo recuerda.

Tras darse a conocer la publicación, decenas de fans salieron a defender a Mario Basutista convirtiéndolo en tendencias en Twitter en México.

Los mensajes de los seguidores destacan las cualidades del youtuber y también expresas su admiración por él.

Horas después el intérprete respondió a través de un mensaje en su cuenta de Twitter donde advirtió que podría tomar acciones legales contra la revista que publicó la historia.

Finalizó agradeciendo a sus fans por sus muestras de apoyo.

(Con información de TvNotas e Infobae)