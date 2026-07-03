Marruecos invertirá US$25 millones en ciudad cinematográfica

Marruecos construirá un complejo cinematográfico de 25 millones de dólares en Ouarzazate para atraer más producciones internacionales

El gobierno de Marruecos inició la construcción de la Ciudad Internacional del Cine en Ouarzazate, un complejo de producción cinematográfica con una inversión superior a los 25 millones de dólares que busca consolidar al país como uno de los principales destinos para rodajes internacionales.

El proyecto, encabezado por el Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación, comenzó oficialmente el pasado 27 de junio sobre un terreno de 24 acres ubicado en la entrada principal de Ouarzazate, una ciudad reconocida por servir como escenario de producciones de Hollywood, entre ellas Gladiator 2, dirigida por Ridley Scott.

Un complejo para toda la industria audiovisual

De acuerdo con el gobierno marroquí, la nueva ciudad cinematográfica ofrecerá un ecosistema integral que abarcará todas las etapas de la producción audiovisual, desde el rodaje y la posproducción hasta la distribución, la innovación tecnológica, la capacitación de talento, los servicios administrativos y el hospedaje de equipos de filmación.

La inversión destinada al proyecto asciende a 240 millones de dirhams marroquíes, equivalentes a poco más de 25 millones de dólares.

El complejo contará con estudios de grabación de última generación, laboratorios de posproducción, salas de edición y proyección, además de espacios dedicados al desarrollo de tecnologías inmersivas y aplicaciones de inteligencia artificial para la industria cinematográfica.

Capacitación e incentivos para atraer producciones

La Ciudad Internacional del Cine también incluirá un centro de formación para desarrollar talento local y fortalecer áreas como la posproducción y los efectos visuales, además de un hotel destinado a alojar a equipos de producción nacionales e internacionales.

El proyecto forma parte de la estrategia del gobierno marroquí para impulsar el crecimiento de su industria audiovisual. Según datos oficiales, durante 2025 las producciones extranjeras filmadas en Marruecos generaron inversiones cercanas a los 130 millones de dólares.

Entre los incentivos que ofrece el país destacan un reembolso del 30 % de los gastos de producción, exención del IVA, descuentos de hasta el 80 % en el alquiler de equipos y tarifas preferenciales en hoteles.

La estrategia de Marruecos busca no solo atraer rodajes en exteriores, sino ofrecer toda la cadena de producción a estudios, productores y plataformas de streaming, en un contexto en el que cada vez más proyectos internacionales buscan reducir costos mediante incentivos fiscales y menores gastos de producción.

En los últimos años, el país ha recibido filmaciones de producciones como Gladiator 2, Indiana Jones y el reloj del destino, la secuela de El señor de la guerra, la película francesa De Gaulle: Resistencia, así como series y filmes como Juego de Tronos y La última tentación de Cristo.