'Me apego a las nuevas normas': Luis R. Conriquez

Luis R. Conriquez se pronunció tras los disturbios en su presentación en la Feria del Caballo Texcoco 2025, donde se negó a cantar narcocorridos para cumplir con las nuevas normas del gobierno del Estado de México que prohíben la apología al delito en espectáculos públicos.

En un comunicado, lamentó los destrozos causados por el público, que reaccionó con abucheos y arrojando objetos al escenario.

"Para mí lo más importante es complacer a mi público, a quien le debo lo que soy. No obstante, como artista, me apego a las nuevas normas que el gobierno solicita respecto a la interpretación de corridos", afirmó con tristeza por la respuesta que recibió del público.

Estas disposiciones, emitidas por la Secretaría de Seguridad del Edomex, contemplan sanciones de hasta seis meses de cárcel para quienes promuevan este tipo de contenido.

Conriquez destacó que su decisión busca garantizar la seguridad de todos y que continuará adaptándose a estas regulaciones.

El cantante apuntó que el incidente ocurrido en su show atentaron contra la seguridad y la vida de él y de su equipo.

"Sé de antemano, que esto es una situación compleja, porque si algo me ha caracterizado es el estilo musical con el que interpreto historias que el pueblo relata, con las que me he ganado el cariño del público", aseguró en su comunicado.

