'Me enteré por la prensa  que había sido traicionada': Shakira

En entrevista para People, Shakira compartió que poco a poco ha ido ‘reconstruyéndose’ tras la separación del exfutbolista Gerard Piqué, con quien mantuvo una relación sentimental por más de una década, y con quien procreó dos hijos.

Mientras enfrentaba la inminente ruptura de su relación con Piqué, Shakira viviría además el dolor del engaño, y aún peor, la posibilidad de perder a su mejor amigo, su padre.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto.