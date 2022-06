Me obligaron a usar vestido en premier de Juno: Elliot Page

El actor señaló que se vio severamente afectado tras la decisión impuesta por los estudios

Elliot Page compartió que durante la presentación de la película que lo catapultara a la fama en el año 2007 su salud mental se vio muy afectada a consecuencia de que el estudio lo obligó a utilizar vestido situación que le generó una tortura interna, pues en ese entonces se encontraba en un fuerte conflicto consigo mismo.

"Cuando 'Juno' estaba en el apogeo de su popularidad, durante la temporada de premios, estaba en el clóset, vestido con tacones y todo el look: no me sentía bien y no sabía cómo hablar de eso con nadie" declaró el actor.

A pesar de que en ese momento el actor aún no se declaraba transgénero, asegura que se sintió muy mal cuando los ejecutivos de Fox Searchlight lo obligaron a usar vestido, a pesar de que pidió usar un traje en la alfombra roja.

Señaló que sin importar la identidad sexual que se tenga, no está bien obligar a las personas a vestirse de cierta forma, porque hay mujeres cisgénero y heterosexuales que no disfrutan de usar vestidos.

"Recuerdo ir con la cosa que quería usar, y luego entender el grado de expectativa de cuán elegante se supone que debe lucir alguien. Así que dije que quería usar un traje, y Fox Searchlight básicamente me dijo: 'No, tienes que usar un vestido', y me llevaron a toda prisa a una de esas tiendas elegantes en Bloor Street. Me hicieron usar un vestido, y... eso fue todo. Y luego toda la prensa de 'Juno', todas las sesiones de fotos: Michael Cera estaba en pantalones y tenis", declaró.

En diciembre de 2020, Elliot Page salió del clóset como hombre transgénero, y la noticia fue muy bien recibida por la comunidad LGBTQ y el público en general, dado que es un ejemplo para muchos que no se atreven a dar el paso.