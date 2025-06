Meghan Markle comparte video junto a Harry antes de dar a luz

Meghan Markle compartió un video inédito y divertido en Instagram para celebrar el cuarto cumpleaños de su hija Lilibet, este miércoles 4 de junio.

En el video, grabado minutos antes de dar a luz, se ve a Meghan, luciendo un vestido negro de maternidad, bailando junto al príncipe Harry en la habitación del hospital al ritmo de la canción "Baby Mama Dance".

meghan and harry are a vibeeee i’m glad she’s giving us moments like this pic.twitter.com/HIac4Grjex