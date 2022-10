Mel Gibson testificará en juicio contra Harvey Weinstein

La defensa también argumentó que Gibson estaba tratando de blanquear su imagen enfocándose en las fechorías de Weinstein y afirmándose como un campeón del movimiento #MeToo.

La fiscalía argumentó que Gibson no había hecho tales sugerencias sobre sí mismo, y que en el momento de la conversación con su masajista dijo que estaba discutiendo un trato comercial con Weinstein, lo que demuestra que no hubo tal parcialidad.

La fiscal adjunta de distrito, Marlene Martínez, calificó los comentarios anteriores de Gibson como “despreciables”, pero dijo que no tenían relevancia para los propósitos limitados por los que sería llamado a declarar.

El testimonio de Gibson plantea la posibilidad de que dos de los hombres más poderosos de Hollywood, que han sufrido caídas públicas, se enfrenten en los tribunales.

Un correo electrónico en busca de comentarios de un representante de Gibson no fue respondido de inmediato.

En uno de varios fallos similares el viernes, Lench también encontró que la actriz de 'Melrose Place' Daphne Zuniga podría testificar en una capacidad similar para una mujer conocida en el juicio como Jane Doe #4, a quien Weinstein está acusado de violar en 2004 o 2005.





The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente.





Weinstein ya está cumpliendo una sentencia de 23 años por una condena de 2020 por violación y agresión sexual en Nueva York. El tribunal supremo del estado accedió a escuchar su apelación en ese caso.





Los argumentos del viernes se produjeron un día después del estreno de la película 'Ella dijo', que cuenta la historia del trabajo de los dos reporteros del New York Times cuyas historias derribaron a Weinstein.





Los abogados de Weinstein intentaron previamente que se retrasara el juicio de Los Ángeles porque la publicidad de la película podría contaminar al jurado, pero el juez rechazó su moción.