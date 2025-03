Memo del Bosque rompe el silencio tras su hospitalización

La hospitalización en Texas de Memo del Bosque generó sorpresa luego de que se compartieran imágenes en las que se le veía usando una mascarilla de oxígeno.

Después de días de incertidumbre, el conductor decidió romper el silencio para aclarar su estado de salud y los motivos por los que fue llevado a Estados Unidos.

Fue el periodista Álex Kaffie quien compartió el mensaje, después de haberse puesto en contacto con él recientemente.

Kaffie reveló que Memo se encuentra en Texas realizándose estudios médicos y que se encuentra acompañado de sus hermanos.

"Batallo para escribir y casi no uso el teléfono; estoy acá por Texas. Estoy en Texas haciéndome unos estudios, en un hospital, y por eso he estado más incomunicado. Acá estoy, están mis hermanos acá que me apoyan, que viven por acá, entonces es más fácil todo, pero ahí la llevamos. Espero que vaya todo bien con esta y ahí estaremos platicando, mi querido Álex", expresó Memo del Bosque al periodista.

El productor dejó claro que se ha mantenido incomunicado y sin poder utilizar su celular, pero que se encuentra en recuperación y espera que temprano todo marche bien en los siguientes días.

Cabe recordar que Memo del Bosque en 2017 fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, el cual es un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático y se origina en los glóbulos blancos.

Para combatir dicha enfermedad, se sometió a un tratamiento que incluyó 12 quimioterapias y un trasplante de médula ósea en 2019.

En 2020 anunció que había superado el cáncer, pero su reciente hospitalización ha desatado especulaciones sobre una posible recaída.

