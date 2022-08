Memo Salinas explica que fue víctima de fraude en Ibiza

Luego de que Memo Salinas se volviera viral tras denunciar en un video que policías de Ibiza, España, lo desalojaron de un departamento que rentaba, el sobrino de Ricardo Salinas Pliego dio la explicación sobre lo que realmente pasó.

Fue hace una semana que el joven publicó el video que generó revuelo con la descripción:

En el clip se puede ver cómo Guillermo Salinas aclara a las autoridades que todo está en orden y que no ha cometido ninguna infracción, sin embargo, estas lo sacan a la fuerza.

Tras obtener un millón de reproducciones, el hijo de Salinas Pliego ahora cuenta el otro lado de la historia.

Resulta que la responsable de su desalojo es Francisca Sánchez Ordóñez, persona que le rentó la casa para que el joven pasara ahí su estancia en la isla española.

"Esta señora me rentó una casa que ya les había rentado a otras personas", reveló Salinas.

Según relata el joven, rentó una villa que le costó entre 50,000 y 70,000 euros la semana y firmó un contrato con la susodicha.

Cabe señalar que la noche que Guillermo Salinas llegó a la casa, otras personas estaban ahí asegurando que a ellos también les habían rentado la casa incluso por más días.

Después de platicarlo, los primeros huéspedes decidieron que Salinas podía pasar unos días en algún cuarto.

Sin embargo, en el segundo día de estancia las autoridades tocaron repentinamente su puerta sin orden de cateo y con enojo, por lo que el joven, sin equipo de seguridad, pensó que incluso podrían ser secuestradores.

Para dejar algún rastro de evidencia Salinas grabó el video de su desalojo y lo subió a TikTok donde se hizo viral.

"Me da mucha lástima por Ibiza , me da mucha lástima por España... ver cómo se convierten en un comunismo moderno, ver cómo la autoridad llega sin razón ni calma... porque quien nada debe nada teme", argumentó.

"Desgraciada que eres, mal agradecida", así calificó Salinas a la persona que le rentó la propiedad debido a que "no tuvo la decencia" de informarle que iba a ser demolida, a pesar de que él ya le había mandado clientes anteriormente.

"No hay palabra para explicar lo que tú nos has hecho y lo que le has hecho a mucha gente", declaró.