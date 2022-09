Merecida estrella en el Paseo de la Fama para Avril Lavigne

La cantante celebró la revelación de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood luego de siete álbumes y veinte años de carrera musical.

El albúm "Let Go" cumplió veinte años de su lanzamiento el pasado mes de junio y la trayectoria de Avril Lavigne no podría ir mejor, recibió recientemente su tan esperada estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La ceremonia fue celebrada en Los Ángeles, California donde la cantante lució su clásica cabellera rubia con mechones de colores y un traje oscuro con líneas rojas, que posteriormente cambio para usar una sudadera y recrear una fotografía de pequeña, donde esta recostada sobre el Paseo de Fama y que incluso, llevó enmarcada al evento.

Durante la revelación de su estrella en el paseo de la fama, la cantante estuvo acompañada de su prometido el músico Mod Sun y el rapero Machine Gun Kelly, con quien colaboró recientemente en la canción "Bois Lie" del disco Love Sux de Lavigne y quién decidió dedicar unas palabras a la cantante, alabando su amplia trayectoria y agradeciéndole ser su mas grande inspiración.

Por su parte, la interprete declaró que después de veinte años no podía creer que pudiera lograrlo y se encontraba asombrada por el gran cariño que el público le tiene a su primer álbum y por su puesto, que ojalá su carrera pueda servir de ejemplo a todos los artistas que van empezando y muchas veces se sienten sin esperanzas sobre sus creaciones.



La trayectoria de Avril se puede recorrer en sus álbumes: Let Go, Under My Skin, The Best Damn Thing, Goodbye Lullaby, Avril Lavigne, Head Above Water y Love Sux.

Mas tarde publicó en redes sociales:

"Gracias a todos mis amigos y fans que celebraron conmigo ayer cuando recibí mi estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ?? "

Parece ser una buena temporada para Lavigne ya que recibió su estrella en el paseo de la fama, esta por iniciar una serie de presentaciones en Latinoamérica, Estados Unidos y Japón además de acercarse su cumpleaños el próximo 27 de Septiembre.