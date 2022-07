Metallica regresa a las listas gracias a Stranger Things

La plataforma Spotify indicó que el pasado domingo ´Master of Puppets´ ingresó al lugar 112 en el Top 200 canciones de México.

Stranger Things continúa trayendo los éxitos del pasado a las nuevas generaciones, pues luego del éxito de Running up that hill de la británica Kate Bush ahora es el turno de la banda Metallica cuya canción Master of Puppets apareció en el volumen 2 del final de la temporada 4 de la serie y desde el viernes 1 de julio no para de sonar en México.

Spotify indicó que el domingo 3 de julio "Master of Puppets" entró al lugar 112 en el Top 200 de canciones en México y fue la nueva entrada más alta en Viral Songs México, obteniendo el puesto 78 ese mismo día, en tanto que a nivel internacional la canción se ubicó en la posición 26 del Top 50 Global de la plataforma.

Según los reportes, la canción del álbum homónimo de 1986 tuvo 417 por ciento más streams en México que el día promedio, es decir, cinco veces más de lo habitual.

El tan esperado final de la cuarta temporada, disponible desde el 1 de julio, hizo posible que la canción llegara al puesto 4 de las listas globales de Spotify. Running Up That Hill de Bush se encuentra mucho más arriba, y aún encabeza las listas un mes después de la primera parte de la cuarta temporada.

Además de todo esto los fans de la agrupación están todavía más contentos luego de que Robert Trujillo el legendario bajista de Metallica hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que aportaba un dato importante. Además de incluir fotografías de este épico momento de la serie de la televisión, también mencionó que su hijo, Tye Trujillo, tocó algunas partes de guitarra para la versión que escuchamos en la serie de Netflix. El bajista de Metallica escribió lo siguiente: ¡Ese es mi chico! Orgulloso de ti Tye!, escribió.