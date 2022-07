Mexicana impulsa Festival Internacional de Danza Danzatlán

La bailarina mexicana Elisa Carrillo, posee fama internacional, pero también un compromiso con el país que la vio nacer, por eso sigue impulsando el festival.

La bailarina mexicana Elisa Carrillo celebra diez años de traer al país la gala Elisa y amigos, y cinco de impulsar el proyecto cultural y educativo Danzatlán con la presentación de Bolero del coreógrafo francés Maurice Bejárt, "un sueño hecho realidad" por el nivel de dificultad e importancia de la pieza.

"Es un sueño que después de varios años de estar pensándolo finalmente se pueda lograr, estoy en un momento en mi carrera en el que creo que estoy lista, es una pieza icónica que ha sido bailada por muy pocas estrellas", dijo Carrillo.

Del 23 de julio al 1 de agosto se llevará a cabo en el Estado de México y la Ciudad de México el Festival Internacional de Danza Danzatlán, en el que participarán estrellas nacionales e internacionales y donde habrá talleres y conversatorios para el impulso y descentralización de la danza en el país.

La tan añorada pieza de Bejárt con música del francés Maurice Ravel, tendrá como bailarina central a Elisa, quien será acompañada por 40 bailarines hombres mexicanos. "Que me acompañen bailarines de mi país es algo que nunca soñé porque no imaginé que se podría lograr", aseguró la también codirectora artística de la Compañía Nacional de Danza de México.

Dicho acto es parte de la Gala Elisa y amigos en la que también se tendrá el estreno mundial de #The_Wall de la coreógrafa mexicana Yeri Anarika, en la que se hace una crítica a los muros mentales y físicos que existen en la actualidad.

La primera bailarina del Staatsballett Berlin destacó que la responsabilidad social que la impulsa a hacer este tipo de eventos surgió en ella desde el momento en el que dejó México para cumplir sus sueños.

"Siempre supe que me habían apoyado y siempre tuve ese amor por mi país y por querer gritar de dónde soy, siempre ha habido gente que me ha apoyado y que sigue apoyándome y creo que la vida no se trata sólo de recibir, hay que dar", afirmó.