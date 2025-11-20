Escena
México avanza a la final de Miss Universo 2025
Fátima Bosch se posicionó entre las cinco finalistas de Miss Universo, destacando belleza e inteligencia frente a concursantes de todo el mundo
20
-
Noviembre
2025
Después de una ronda llena de tensión, México se metió dentro del Top 5 en Miss Universo 2025.
Fátima Bosch, quien venía de consolidarse como una de las concursantes más destacadas en la 74.ª edición de Miss Universo celebrada en Tailandia, se colocó dentro de las cinco mujeres más hermosas e inteligentes del planeta junto a Miss Tailandia, Miss Filipinas, Miss Venezuela y Miss Brasil.
