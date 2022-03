México dice presente en el Óscar

Guillermo del Toro regresa a la gala de la Academia en la que veremos el rostro de talentos como Carlos López Estrada y Eugenio Derbez entre otros

El talento de mexicanos tendrá los reflectores puestos en la gala de la Academia; el cineasta tapatío Guillermo Del Toro aspira a la estatuilla en la categoría de Mejor Película con El Callejón de las Almas Perdidas.

La última producción del ya ganador del Óscar, recibió cuatro nominaciones, que incluyen Cinematografía, Diseño de vestuario y Diseño de producción. Por otra parte Carlos López Estrada, hijo de la productora de TV Carla Estrada, compite a Mejor Película Animada con Raya y el último dragón, cinta que dirige junto a Don Hall y Paul Briggs.

Además, la directora México-americana Kristen Dávila (KD Dávila) está nominada a Mejor Corto por Please hold. Otro mexicano que está convocado, aunque no aspira a ganar estatuilla, es Eugenio Derbez, quien es parte del elenco estelar de Coda: Señales del Corazón, nominada a tres premios, entre ellos, Mejor Película.

Es el mismo caso de Fausto Estrada Guerrero, quien es parte del equipo de efectos visuales en La familia Mitchell vs. las máquinas cinta nominada a Mejor Película Animada.

Rendirán tributo a El padrino

James Bond no obtuvo una nominación al Óscar este año, pero eso no significa que no formará parte de la ceremonia. Después de todo, se cumplen 60 años de la primera película del Agente 007 y 50 del estreno de The Godfather (El padrino). Esos hitos se celebrarán el domingo en la entrega número 94 de los Premios de la Academia.

"Tenemos algunas sorpresas en torno a eso", dijo Will Packer, quien está produciendo el espectáculo.

Todo es parte del tema principal de este año: "Amantes del cine unidos. Las películas son lo único que realmente nos une a muchos de nosotros como comunidad global", dijo Packer. "Las películas te hacen sentir algo, te inspiran, te hacen aspirar".