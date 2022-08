'México es un país de huevones': Laura Zapata

La actriz fue duramente criticada en redes sociales después de hablar mal de los mexicanos; incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador la llamó racista.

Laura Zapata es sin duda una de las actrices más conocidas del país; sin embargo, en esta ocasión no es tendencia por su trabajo en la pantalla sino por criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus seguidores.

"México es un país de huevones, de estira la mano", dijo la hermana de Thalía en una entrevista para el canal de Youtube Atypical TeVe de Carlos Alazraki a quien le dejó claro que no soporta a López Obrador.

"No lo aguanto, de plano, porque es mentiroso, porque le ha dado en la madre al país, porque ha acabado con las instituciones por su envidia y su coraje que le tiene al presidente Calderón y porque es una tira, es la tira de nuestro país".

"¿Por qué lo permitimos? Porque engaña, porque regala dinero, porque corrompe a los jóvenes, es chapucero, es incendiario, no es educado, porque piensa que el país es de él, porque siempre está fraguando cosas malas, porque ha dejado morir a muchos mexicanos, porque es una tira, no lo aguanto", señaló.

Pero el comentario que más causó polémica es cuando expresó que México es "un país de huevones".

"Voy a decir una palabra que me choca, pero somos un país de huevones, de estira la mano y ´¿no me da? ¡Deme, deme! Y este les avienta, los maicea con 2 mil pesos, con mil 500 al mes, ellos se conforman con eso y dicen: 'maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana que es madre soltera', entonces sumando les ha de dar 8 mil y con eso se conforman, no fueron a la escuela y desde que quitaron el civismo ¿qué nos pasó a los mexicanos?", cuestionó la actriz.

AMLO le responde

Ante las críticas hacia su gobierno y llamar "huevones" a los mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de "racista y clasista" a Laura Zapata por criticar los apoyos sociales que brinda su Gobierno.

"Ese es el clasicismo, si el pueblo de México fuera un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte, y ahí está el ejemplo de nuestros hermanos migrantes (...) pero a lo mejor la señora no sabe que ese el el principal ingreso del país, fruto del trabajo de los mexicanos", dijo López Obrador durante su tradicional conferencia matutina del 29 de agosto.

Además, le recomendó a la actriz leer libros como México profundo: una civilización negada, de Guillermo Bonfil Batalla, o a Vicente Fernández Benítez para apreciar "la grandeza del país" y dejar de ser una persona clasista que se siente superior.

"No ser ofensivos, no humillar a nadie, no ser clasista, sentirse superior", agregó.

AMLO me hizo el día: Zapata

A los pocos minutos, Laura Zapata bromeó con que López Obrador "le hizo el día" y lamentó que el presidente le molesten "las verdades" y utilice los insultos para defender las acciones de la actual gestión.

"Ahora sí me hicieron el día. Me acusan de racista y clasista por exponer mi pensamiento en el programa de Carlos Alazraki, de verdad qué nivel, les molestan las verdades y entonces la lluvia de insultos, los que siempre dicen y que si estoy amargada, vieja, fea", publicó en su cuenta de Twitter.

También recordó todos los insultos que ha recibido de los simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Que se me acabaron los privilegios con este ´prejidente´, etc etc ya pónganse a trabajar bola de huevones estira manos y recibe limosnas. Saquen la casta y dejen de vender la poca dignidad que les queda ante tal desgobierno que está acabando con ustedes y con mi amado México", arremetió.

Laura Zapata exigió a AMLO enseñar a "pescar" a los ciudadanos y no solo regalarles el producto, ya que "los mexicanos no son sus animalitos a los que tiene que alimentar".

"Yo le recomiendo a López Obrador que cumpla con sus textos: 1.- no mentir 2.- no robar 3.- no traicionar", escribió.

'La huevona eres tú!, responde Yolanda Andrade a Laura Zapata

Luego de que Laura Zapata llamara "huevones a los mexicanos, la conductora Yolanda Andrade tampoco se quedó callada y arremetió contra la villana de telenovelas.

A través de su cuenta de Twitter, Andrade expresó que "¡los mexicanos no somos huevones. La Huevona eres tú! Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalía. ¡Ponte a Trabajar!".