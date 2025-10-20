Cerrar X
Escena

Michael Fassbender protagonizará serie sobre la familia Kennedy

La serie 'Kennedy', basada en el libro de Fredrik Logevall, retratará el ascenso político y los dramas familiares de una de las familias más icónicas de EUA

  • 20
  • Octubre
    2025

La familia Kennedy tendrá otro capítulo siendo el centro de atención, o mejor dicho varios, pues se ha aprobado la producción de una serie dramática basada en la vida de una de las familias políticas más icónicas de Estados Unidos.

Según el medio especializado, Variety, este nuevo proyecto, el cual tendrá como nombre "Kennedy", está basado en el libro de Fredrik Logevall "JFK". Coming of Age in the American Century, 1917-1956" (2020) y contará con la participación de Michael Fassbender, quien encarnará al diplomático estadounidense Joseph P. Kennedy Sr., padre de John F. Kennedy.

La primera temporada contará con ocho episodios y se prevé que trate sobre el ascenso a la fama política de la influyente familia Kennedy.

De acuerdo con el medio, "'Kennedy' revela las vidas íntimas, los amores, las rivalidades y las tragedias que forjaron la dinastía más emblemática de la historia moderna y ayudaron a crear el mundo en el que vivimos hoy".

"A partir de la década de 1930, la primera temporada narra el improbable ascenso de Joe (Fassbender) y Rose Kennedy y sus nueve hijos, incluyendo al rebelde segundo hijo, Jack, quien lucha por escapar de la sombra de su hermano mayor, el niño mimado", se podía leer en la sinopsis oficial difundida por Variety.

El anuncio de esta serie llega dos años después de que diversos medios anunciaran que Netflix se encontraba desarrollando dicho proyecto.

Fue Variety quien compartió en aquel entonces que Netflix consideraba la serie como una versión estadounidense de 'The Crown', la serie sobre la corona británica.


