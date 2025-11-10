Michael Jackson vuelve al Top 10 y rompe un récord histórico

Dieciséis años después de su muerte, Michael Jackson volvió a hacer historia al colocar su clásico Thriller nuevamente en el Top 10 del Billboard Hot 100.

El tema, lanzado originalmente en 1982, saltó del puesto 32 al número 10 en la lista del 15 de noviembre de 2025, impulsado por el auge de reproducciones y transmisiones radiales durante la temporada de Halloween.

De acuerdo con Billboard, la canción registró más de 14 millones de streams y 9.3 millones en audiencia radial, cifras que la devolvieron a la cima.

Con este logro, Jackson se convierte en el primer artista en la historia en tener canciones en el Top 10 del Hot 100 en seis décadas distintas: desde los años 70 hasta la década actual.

Ningún otro intérprete, ni siquiera leyendas como Andy Williams, ha alcanzado semejante hazaña.

Si se cuentan sus éxitos con The Jackson 5, el récord se extiende incluso a siete décadas, desde "I Want You Back" en 1969.

Tráiler de 'Michael' es el más visto de todos los tiempos

Pero los récords del artista no se limitan a las listas musicales. El tráiler del biopic Michael, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, también hizo historia.

Según la firma WaveMetrix, el avance acumuló 116.2 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el tráiler de biopic musical más visto de todos los tiempos.

La cinta, que explorará desde los inicios de Jackson con los Jackson 5 hasta su ascenso como solista, se estrenará el 24 de abril de 2026.

Con su música, su impacto cultural y ahora una nueva generación redescubriéndolo, Michael Jackson demuestra que su reinado en el pop continúa intacto. A más de una década de su partida, su trono sigue firme y el legado del Rey del Pop sigue más vivo que nunca.

