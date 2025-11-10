Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T171731_874_0c02de1853
Escena

Michael Jackson vuelve al Top 10 y rompe un récord histórico

Dieciséis años después de su muerte, Michael Jackson volvió a hacer historia al colocar su clásico Thriller nuevamente en el Top 10 del Billboard Hot 100

  • 10
  • Noviembre
    2025

Dieciséis años después de su muerte, Michael Jackson volvió a hacer historia al colocar su clásico Thriller nuevamente en el Top 10 del Billboard Hot 100.

El tema, lanzado originalmente en 1982, saltó del puesto 32 al número 10 en la lista del 15 de noviembre de 2025, impulsado por el auge de reproducciones y transmisiones radiales durante la temporada de Halloween.

De acuerdo con Billboard, la canción registró más de 14 millones de streams y 9.3 millones en audiencia radial, cifras que la devolvieron a la cima.

Con este logro, Jackson se convierte en el primer artista en la historia en tener canciones en el Top 10 del Hot 100 en seis décadas distintas: desde los años 70 hasta la década actual. 

Ningún otro intérprete, ni siquiera leyendas como Andy Williams, ha alcanzado semejante hazaña.

Si se cuentan sus éxitos con The Jackson 5, el récord se extiende incluso a siete décadas, desde "I Want You Back" en 1969.

Tráiler de 'Michael' es el más visto de todos los tiempos

Pero los récords del artista no se limitan a las listas musicales. El tráiler del biopic Michael, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, también hizo historia.

Según la firma WaveMetrix, el avance acumuló 116.2 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el tráiler de biopic musical más visto de todos los tiempos.

EH UNA FOTO - 2025-11-10T172058.293.jpg

La cinta, que explorará desde los inicios de Jackson con los Jackson 5 hasta su ascenso como solista, se estrenará el 24 de abril de 2026.

Con su música, su impacto cultural y ahora una nueva generación redescubriéndolo, Michael Jackson demuestra que su reinado en el pop continúa intacto. A más de una década de su partida, su trono sigue firme y el legado del Rey del Pop sigue más vivo que nunca.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_el_sobreviviente_5e2c8b34d8
Este jueves llega a cines 'El Sobreviviente' de Glen Powell
EH_UNA_FOTO_77b30d0fb9
Mark Ruffalo protagonizará thriller religioso ‘Santo Subito!’
escena_melissa_barrera_bbd5d2eeca
Melissa Barrera vuelve al cine con 'Black Tides' junto a Travolta
publicidad

Últimas Noticias

escena_monica_escobedo_6703647d20
Hospitalizan a Mónica Escobedo por cirugía para extirpar un mioma
deportes_oscar_sao_paulo_f327ec0a97
El brasileño Oscar es hospitalizado por una alteración cardíaca
escena_jonhy_depp_de333396c0
Johnny Depp presenta en su nueva película en Argentina
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×