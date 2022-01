´Michael me llamaba cerda y vaca´: Janeth Jackson

La cantante Janet Jackson comparte en un documental la relación con su hermano, además de hacer un repaso por secretos de familia y polémicas

Janet Jackson abrirá su corazón en el documental Janet, que se estrenará el próximo viernes vía Lifetime, en el filme, revelará algunos secretos de su relación con su hermano Michael, que en algunos momentos fue difícil.

La intérprete de Again confesó que fue a los 11 años cuando empezó a tener problemas con su peso. Sus hermanos habían triunfado con The Jackson Five y a ella le llegó la oportunidad con un papel en la serie Good Times. "Empecé a desarrollarme muy pronto, empecé a tener busto y me vendaban para que pareciera más plana".

"Había épocas en las que Mike solía burlarse de mí y llamarme cerda, yegua, pu..., o vaca. Él se reía sobre ello y yo también solía reírme, pero en el fondo me dolía. Cuando alguien te dice que estás gorda te afecta", comparte en el documental.

Para la intérprete de 55 años el cargar con la sombra de su apellido ha sido un arma de dos filos. "Ha sido un gran motivo de escrutinio", y aunque, se considera afortunada y da "las gracias por él": "Porque me ha abierto muchas puertas". "Yo quería mi propia identidad, no quería que la gente me escogiera a mí o a mi música sólo por mi apellido".

Sobre las acusaciones de abuso de menores que pesaban sobre Michael afirmó: "Era frustrante para mí, teníamos vidas separadas y, aunque fuera mi hermano, no tenía nada que ver conmigo. Pero yo quería estar ahí para él, apoyarle todo lo que pudiera".

La controversia fue un duro golpe para la familia, y ella llegó a perder un contrato con Coca-Cola. "Culpable por asociación, así le llaman, ¿no?". Janet afirma que jamás dejó de apoyar a su hermano mayor. En el documental también se abordarán sus descalabros amorosos, sus tres matrimonios, y por supuesto, la polémica del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl de 2004, cuando dejó ver uno de sus pechos en televisión internacional.