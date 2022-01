Michelle Salas viaja de emergencia en año nuevo por su gato

La modelo mexicana Michelle Salas viajó por emergencia para atender a su gato Valentino.

Del mismo modo la influencer, a través de redes sociales, dio a conocer sus reflexiones de fin de año por las "altas y bajas" que tuvo.

La también bisnieta de Silvia Pinal, comentó que tuvo problemas y tiempos difíciles.

"Estas últimas semanas han sido inmensamente duras para mí. Es por eso que me he desaparecido un poco por aquí. No encuentro el consuelo ni las ganas de pretender que estoy bien cuando estoy destrozada por dentro", comentó la influencer.