Mon Laferte revela que vendía marihuana en la escuela

La cantautora nacionalizada mexicana afirmó que la música la salvó siempre de todo, incluso de volverse una traficante drogadicta

En entrevista con Yordi Rosado, Mon Laferte habló sobre la música, sus sueños en Viña del Mar, su embarazo, pero en específico de su época como estudiante.

La cantautora chilena ganadora de cuatro premios Latin Grammy reveló que no le gustaba la escuela e incluso se consideraba autodidacta. Se considera que fue una estudiante muy rebelde, tanto así que llegó a vender marihuana a sus compañeras.

"Entré a primero medio, era un desastre la verdad. Era súper desordenada, no quería estudiar, rebelde, no iba a clases, entonces yo ya no quería estudiar, ya estaba harta. Vendía marihuana en la escuela. No me cacharon por suerte. Ese año fue horrible, entré a una escuela que era de mujeres, aceptaban a las chicas que no entraban a ninguna parte, casos perdidos", explicó.

En este sentido, la artista nacionalizada mexicana platicó que al entrar a esa escuela decidió hacerse respetar y su mejor opción fue hacerse amiga de la chica más ruda de la escuela, la cual ya tenía como 25 años.

Fue esta compañera que se dedicaba a vender marihuana y otras cosas quien decidió meterla al negocio.

"Me dijo, tú lo que tienes que hacer es repartir la mota entre las compañeras y yo te voy a dar un porcentaje, yo guardaba los 'churros' en mis calcetines y andaba con un candado amarrado a la bota por si me hacían algo para defenderme, dar patadas. Era horrible, era una chamaca rebelde", recordó.

Afortunadamente, le ofrecieron cantar para una campaña política de una candidata a diputada y le iban a pagar. Tras esto mejor decidió dejar la escuela y dedicarse a la música.

Mon Laferte compartió que la música fue muy importante para darle una dirección a su vida en su adolescencia.

"La música siempre me ha salvado de todo, cuando era chica me salvó de volverme una traficante drogadicta, la música me dio un rumbo", finalizó.