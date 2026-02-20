Mon Laferte se quiebra y llora durante Carnaval de Veracruz

La cantante Mon Laferte ofreció una presentación masiva en la clausura del Carnaval de Veracruz 2026, donde reunió a más de 90,000 espectadores frente a la Macroplaza del Malecón y protagonizó uno de los momentos más emotivos del festival al romper en llanto en el escenario por la respuesta del público.

Mon Laferte asiste al Carnaval de Veracruz y rompe récords

La chilena encabezó el concierto frente a miles de asistentes que llenaron el malecón y superaron largas filas desde temprano para verla cantar sus éxitos. La cifra de asistencia estimada se convirtió en uno de los récords del Carnaval.

Durante el espectáculo, Mon Laferte compartió con el público su profundo vínculo emocional con Veracruz, el estado donde inició su carrera en México y vivió experiencias significativas hace casi dos décadas.

Un regreso cargado de recuerdos y emociones

'Frente al mar de Veracruz', la intérprete explicó que su primer año en México transcurrió en Veracruz, donde tuvo su primer trabajo, construyó amistades entrañables y vivió su primer gran amor. A raíz de esos recuerdos, la emoción la sobrepasó y fue captada llorando durante su presentación.

Palabras de cariño para Veracruz y su público

Mon Laferte dedicó parte de su concierto a expresar su gratitud hacia el público veracruzano y el impacto que tuvo la ciudad en su vida. En un momento de la presentación dijo que, de haber nacido en México, habría elegido Veracruz como su lugar de origen, lo que desató una ovación del público presente.

La cantante interpretó varios de sus mayores éxitos, entre ellos temas que han marcado su carrera, completando una noche que no solo fue musical, sino también un emotivo reencuentro con el público y con la historia personal de su trayectoria artística.

Comentarios