Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
mon_laferte_llora_concierto_1_438c5a9ab2
Escena

Mon Laferte se quiebra y llora durante Carnaval de Veracruz

La cantante dedicó parte de su concierto a expresar su gratitud hacia el público veracruzano y el impacto que tuvo la ciudad en su vida.

  • 20
  • Febrero
    2026

La cantante Mon Laferte ofreció una presentación masiva en la clausura del Carnaval de Veracruz 2026, donde reunió a más de 90,000 espectadores frente a la Macroplaza del Malecón y protagonizó uno de los momentos más emotivos del festival al romper en llanto en el escenario por la respuesta del público.

Mon Laferte asiste al Carnaval de Veracruz y rompe récords

La chilena encabezó el concierto frente a miles de asistentes que llenaron el malecón y superaron largas filas desde temprano para verla cantar sus éxitos. La cifra de asistencia estimada se convirtió en uno de los récords del Carnaval.

Durante el espectáculo, Mon Laferte compartió con el público su profundo vínculo emocional con Veracruz, el estado donde inició su carrera en México y vivió experiencias significativas hace casi dos décadas.

Un regreso cargado de recuerdos y emociones

'Frente al mar de Veracruz', la intérprete explicó que su primer año en México transcurrió en Veracruz, donde tuvo su primer trabajo, construyó amistades entrañables y vivió su primer gran amor. A raíz de esos recuerdos, la emoción la sobrepasó y fue captada llorando durante su presentación.

Palabras de cariño para Veracruz y su público

Mon Laferte dedicó parte de su concierto a expresar su gratitud hacia el público veracruzano y el impacto que tuvo la ciudad en su vida. En un momento de la presentación dijo que, de haber nacido en México, habría elegido Veracruz como su lugar de origen, lo que desató una ovación del público presente.

La cantante interpretó varios de sus mayores éxitos, entre ellos temas que han marcado su carrera, completando una noche que no solo fue musical, sino también un emotivo reencuentro con el público y con la historia personal de su trayectoria artística.

@ivonnetrujeque7 💔🎤 Nadie esperaba este momento… Mon Laferte no pudo contener el llanto en el Carnaval de Veracruz #MonLaferte #carnavaldeveracruz #EnVivo #fyp ♬ sonido original - Chimbita News


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

shakira_beele_7b3b832abc
Shakira y Beéle graban video musical en su natal Barranquilla
INFO_7_UNA_FOTO_50_ed419c52ef
Cynthia Erivo responde a rumores sobre amistad con Ariana Grande
escena_luis_miguel_penthouse_191bbbb2be
Luis Miguel pone en venta su penthouse en Miami por $5 mdd
publicidad

Últimas Noticias

miguel_floress_e42abcc6fc
Mejor movilidad también se construye con seguridad: Miguel Flores
H_Ai_Haq_D_Xo_AEB_Fe_Z_3ca0d6ae30
¡Lo trae domado! Rayados suma 10 partidos sin perder ante Pumas
5f98d05c_7af4_4714_a66e_f53b14fcce51_36549fee8e
Da Sheinbaum banderazo a Hospital Regional del IMSS en Saltillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
H_Bjtfa_Ua8_AA_Lv_GP_d670822255
Se reúne Sheinbaum con directivos de venta de GE Vernova y Xignux
Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_48_31_AM_9e85c66173
'¡Aguas con el agua!’: Conagua advierte baja de lluvias en NL
publicidad
×