Mónica Naranjo se presentó en la Arena Monterrey

La cantante española Mónica Naranjo regresó a Monterrey para cautivar a cientos de fanáticos que cantaron sus grandes éxitos.

La Arena Monterrey fue el escenario en el que la intérprete hizo gala de la potencia de su voz. El espectáculo que contó con la presencia de un cuerpo de baile integrado por cuatro jóvenes y una chica, arrancó la noche del sábado a las 21:30 horas.

Para el inicio, Mónica eligió un tema del recuerdo, Europa, contenido en su sexto álbum de estudio Tarántula de 2008; su carta de presentación arrancó la ovación de los miles de asistentes que la elogiaron con gritos de “Mónica te amo”.

“Hacía tiempo que no nos veíamos, bueno lo que va a pasar esta noche es que van a estar muy pocas veces sentados, porque este es un repertorio para que la pasen muy bien, para que elevemos la vibra y seamos más felices, de lo que somos, así que bienvenidos a mi casa que se llama Mimétika” expresó Naranjo.

Entre el repertorio destacaron éxitos como Desátame, Sobreviviré, Si tú no vuelves, Empiezo a recordarte y Diva. La ovación no se hizo esperar en temas como Solo se vive una vez, Sola y El amor coloca.

“Les dije que hoy no iban a estar sentados.

Vas a llegar a casa con un kilo menos”, dijo en son de broma. Para su cita con el público regiomontano, la estrella de 49 años, contó con el apoyo de dos coristas y cinco músicos, que hicieron del concierto una noche para guardar en el corazón y la memoria.

