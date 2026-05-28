Morat cantará en el ultimo amisto de Colombia previo al Mundial

La banda colombiana Morat será la encargada de encabezar el espectáculo de apertura del partido amistoso de despedida de la selección de Colombia rumbo al Mundial de 2026.

El evento, denominado “La Recta Final”, se disputará el próximo lunes en el estadio El Campín de Bogotá frente a la selección de Costa Rica, informó este jueves la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El encuentro será el último compromiso que disputará en territorio colombiano el equipo dirigido por el técnico argentino Néstor Lorenzo antes de viajar a la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

“El Campín vibrará con los colores amarillo, azul y rojo antes de que la Selección Colombia emprenda vuelo hacia el Mundial de la FIFA 2026”, señaló la FCF en un comunicado.

Morat llega en uno de los mejores momentos de su carrera

La agrupación atraviesa una etapa destacada tras obtener el Latin Grammy 2025 al mejor álbum pop/rock por “Ya Es Mañana”.

Actualmente, la banda también se encuentra realizando su gira internacional “Ya Es Mañana World Tour”.

La relación entre Morat y la selección colombiana ya había tenido un momento especial en julio de 2024, cuando durante un concierto en Bogotá transmitieron en pantallas gigantes el partido entre Colombia y Panamá correspondiente a los cuartos de final de la Copa América.

Ahora, el grupo abrirá oficialmente el acto previo al duelo amistoso con el que la selección cafetera cerrará su preparación en casa antes del Mundial.

Así será el camino de Colombia en el Mundial

La selección colombiana debutará en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Posteriormente, el combinado sudamericano enfrentará a República Democrática del Congo el 23 de junio en Guadalajara.

Colombia cerrará la fase de grupos el 27 de junio en Miami frente a Portugal, en uno de los encuentros más atractivos de la primera ronda del torneo.

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