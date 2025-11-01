Morrissey cancela por cuarta ocasión sus conciertos en México

Por cuarta ocasión consecutiva, el cantante británico Morrissey volvió a suspender sus conciertos en México, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, debido a un “agotamiento extremo”, informó la promotora OCESA.

De acuerdo con la empresa, la decisión responde exclusivamente a motivos de salud, aunque la reiteración de cancelaciones ha generado molestia e incertidumbre entre sus seguidores mexicanos.

Esta nueva suspensión se suma a tres anteriores por causas similares, lo que refuerza la percepción de inestabilidad en las presentaciones del exvocalista de The Smiths en el país.

Para los admiradores, la noticia representa una gran decepción, no solo por perder el espectáculo, sino también por los gastos y planes que muchos habían realizado para asistir.

Además, la cancelación implica pérdidas económicas para organizadores, proveedores y servicios vinculados al evento.

Aunque la salud del artista es prioritaria, la recurrencia de estos incidentes afecta su relación con el público mexicano y pone en duda el futuro de sus giras en la región.

OCESA no ha confirmado si se reprogramarán las fechas o se procederá directamente a la devolución de boletos.

