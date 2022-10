Mostrarán caída en espiral de Bourdain con biografía

Ver lo que el chef, escritor y presentador de televisión vio en su último día en 2018 es sólo parte de la investigación exhaustiva de Leerhsen para el libro.

Los biógrafos se esfuerzan para ponerse en los zapatos de los sujetos que retratan. Charles Leerhsen fue un paso más allá: Durmió en la misma habitación de un hotel francés donde Anthony Bourdain se suicidó, obteniendo una perspectiva única.

“Hay gente que me ha criticado, diciendo que es macabro o que soy el tipo de reportero que hurga en la basura de la gente”, dijo el autor de Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain. “Pero todos los mejores biógrafos, y me pongo entre ellos, todos los que ganan premios, creen que realmente necesitas ir a donde estaba la persona”.

Ver lo que el chef, escritor y presentador de televisión vio en su último día en 2018 es sólo parte de la investigación exhaustiva de Leerhsen para el libro que será publicado esta semana, el cual incluyó 80 entrevistas y material de la computadora de Bourdain, sus diarios y sus últimos textos.

El retrato impresionista que emerge es el de un hombre complejo que combinaba un lado que se pavoneaba y otro con una profunda inseguridad, dependencia y autoconsciencia de su imagen. El libro sigue la vida de Bourdain desde su infancia en Leonia, Nueva Jersey, a abandonar la universidad, lavar platos en Cape Cod y trabajar años como chef en Manhattan, donde se convirtió en punk y adicto a la heroína.