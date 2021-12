´Mr Big´ de Sex and the city acusado de violar a 2 mujeres

Las víctimas señalaron que los hechos sucedieron en 2004 y en 2015.

El actor Chris North, quien interpreta a Mr. Big en la serie "Sex and the City ", ha sido acusado por dos mujeres de agresión sexual, según diversos medios estadounidenses.

Los hechos supuestamente sucedieron en 2004 y en 2015.

The Hollywood Reporter, medio que dio a conocer la información señala que las dos mujeres identificadas como Zoe y Lily, para resguardar su privacidad, no se conocen entre sí y dieron su testimonio a la publicación por separado y con meses de diferencia.

Una de las denunciante afirmó que North la violó y luego tuvo que ser hospitaliza por las heridas que le dejó en el cuerpo tras la agresión sexual.

La otra mujer dijo que no lo denunció después de que él la llamó y le dejó un mensaje tratando de minimizar lo sucedido.

Al respecto el actor, quien recientemente apareció en la nueva serie de HBO 'And Just like That' emitió un comunicado.

"Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, ´no´ siempre significa ´no´, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados",se lee en el comunicado.

North agregó que desconocía el porque ahora estaban saliendo estas declaraciones.

"No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a esas mujeres".

Según diversos medios estadounidenses el actor se encuentra siendo investigado por el Departamento de Policías de Los Ángeles.