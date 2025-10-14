MTV apagará su señal tras más de cuatro décadas en emisión

En la vida hay capítulos cortos y largos, pero al final siempre terminan, y con MTV no es la excepción, pues el canal apagará su señal para siempre el próximo 31 de diciembre tras 44 años al aire.

Esta noticia fue confirmada por Paramount Global, quien anunció el cierre de la señal de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live.

Pese a esto, el canal principal de MTV continuará al aire, pero hará una transición a reality shows y el entretenimiento con programas como "Teen Mom" y "Geordie Shore", abandonando así de manera definitiva su concepto original de música 24/7.

Esta decisión, además de representar una decisión empresarial, también representa el momento cultural que se vive en la actualidad, en donde la televisión musical está en su ocaso.

Los primeros países que verán el cierre de estos canales serán Reino Unido e Irlanda, para posteriormente apagar transmisiones en Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil.

Detrás de la medida están los recortes de costos que acompañan la fusión entre Paramount Global y Skydance Media. Sin embargo, el trasfondo va mucho más allá de lo financiero, pues se trata de una señal del cambio radical en la forma en que el público consume música.

Durante sus más de cuatro décadas al aire, MTV fue sinónimo de cultura pop, juventud y rebeldía, pues desde su primera emisión en 1981 con el video musical “Video Killed The Radio Star” de The Buggles, el canal transformó el panorama musical y visual.

En su época dorada, MTV convirtió los videos musicales en arte y a sus protagonistas en mitos globales. Pero como todo lo que sube tiene que bajar.

Pues la llegada de la revolución digital trajo consigo una transformación en la manera de consumir dicho contenido, con aplicaciones y plataformas como YouTube, Spotify, TikTok, que derivó en el desplazamiento de la televisión tradicional.

Para muestra de ello, es que durante 2011 el canal principal de MTV dejó de emitir clips musicales, delegando esa tarea a sus canales secundarios, quedando cada vez más relegados en el formato.

Pese a que la marca sobrevivirá mediante sus plataformas y eventos como los Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs), la esencia de un formato que acompañó a miles durante su juventud desaparecerá.

