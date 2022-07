'Muchos años callé, ya no': Karla Panini responde a críticas

La controversial Karla Panini ha decidido 'revelarse' y empezar a contestar a las críticas recibidas tras el escandalo entre ella, su actual marido y su examiga fallecida Karla Luna.

Durante mucho tiempo, Panini calló ante las fuertes críticas recibidas no solo por los internautas, si no también por celebridades tras el escandalo que vivió con su examiga, Karla Luna.

Debido a esto y harta de la ola de críticas, estas últimas semanas la conductora ha decidido ya no callar y responder a la opinión pública y a celebridades por medio del podcast 'Mal Influencers' en el cual participa y por sus redes sociales.

"Lo graciosos es que, cuando ya no permites que te falten al respeto, es cuando comienzan a llamarte problemático. Sorry not sorry. Muchos años callé, ya no", es el mensaje que ha mandado a los internautas en sus redes sociales.