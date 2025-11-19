Muere creador de contenido Michael Rijavec en Baja California Sur

El reconocido pescador deportivo y creador de contenido estadounidense Michael Rijavec fue hallado sin vida frente a las costas del estado de Baja California Sur, en el noroeste de México, tras ser reportado como desaparecido la semana pasada, informaron este miércoles las autoridades estatales.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur confirmó que el cuerpo que fue localizado el 16 de noviembre en el Campo Pesquero San Cristóbal de Bahía Tortugas, en el municipio de Mulegé, corresponde a Rijavec, de 41 años.

El creador de contenido, que era originario de San Francisco, California, fue reportado como desaparecido el 13 de noviembre luego de salir a pasear en kayak, señaló la fiscalía estatal en un comunicado. De acuerdo con el estudio forense Rijavec murió por “asfixia por inmersión”.

Medios locales y estadounidenses informaron que Rijavec estaba pescando a ocho millas de la costa mexicana el 11 de noviembre cuando realizó una llamada de alerta para reportar que tenía una falla en el motor de su embarcación y luego se perdió comunicación con él.

Tras la alerta se activaron operaciones de búsqueda en aguas del Pacífico de las que participan embarcaciones de la Armada de México, la Guardia Costera de Estados Unidos y pescadores locales.

Rijavec se dirigió al canal de YouTube SD Fish and Sips que contaba con más de 20.000 suscriptores y había publicado cientos de videos en los que mostraban sus travesías de pesca en kayak por California y Baja California Sur.

