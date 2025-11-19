Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_19_T103238_669_d0f14e6eab
Escena

Muere creador de contenido Michael Rijavec en Baja California Sur

El pescador estadounidense de 41 años fue hallado sin vida tras desaparecer en kayak frente a la costa de Baja California Sur

  • 19
  • Noviembre
    2025

 El reconocido pescador deportivo y creador de contenido estadounidense Michael Rijavec fue hallado sin vida frente a las costas del estado de Baja California Sur, en el noroeste de México, tras ser reportado como desaparecido la semana pasada, informaron este miércoles las autoridades estatales.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur confirmó que el cuerpo que fue localizado el 16 de noviembre en el Campo Pesquero San Cristóbal de Bahía Tortugas, en el municipio de Mulegé, corresponde a Rijavec, de 41 años.

El creador de contenido, que era originario de San Francisco, California, fue reportado como desaparecido el 13 de noviembre luego de salir a pasear en kayak, señaló la fiscalía estatal en un comunicado. De acuerdo con el estudio forense Rijavec murió por “asfixia por inmersión”.

Medios locales y estadounidenses informaron que Rijavec estaba pescando a ocho millas de la costa mexicana el 11 de noviembre cuando realizó una llamada de alerta para reportar que tenía una falla en el motor de su embarcación y luego se perdió comunicación con él.

Tras la alerta se activaron operaciones de búsqueda en aguas del Pacífico de las que participan embarcaciones de la Armada de México, la Guardia Costera de Estados Unidos y pescadores locales.

Rijavec se dirigió al canal de YouTube SD Fish and Sips que contaba con más de 20.000 suscriptores y había publicado cientos de videos en los que mostraban sus travesías de pesca en kayak por California y Baja California Sur.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_20_at_1_16_38_AM_12393e3332
Caso Kimberly alerta por riesgos en Roblox para menores
Captura_12161a43db
FGR presiona para frenar la libertad anticipada de Javier Duarte
marta_granados_0c67892fda
Familia de científica desaparecida critica a autoridades
publicidad

Últimas Noticias

ariana_grande_gira_002e7d120b
Ariana Grande anuncia que su próxima gira será la última
EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T121135_813_0126d9fd22
Alistan Macrofest a 200 días del 'Mundial más Norteño'
barco_naufrago_fb18c45fd6
Naufragio en Playa Miramar deja un muerto y un desaparecido
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×