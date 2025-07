Muere Dan Rivera, encargado de cuidar a la muñeca 'Annabelle'

Dan Rivera, un destacado investigador paranormal y custodio de la muñeca Annabelle, falleció repentinamente el 13 de julio de 2025 a los 54 años en un hotel en Gettysburg, Pensilvania, durante la gira "Devils on the Run", organizada por la New England Society for Psychic Research (NESPR).

La muñeca Annabelle, conocida por su supuesta posesión demoníaca y por inspirar la saga cinematográfica El Conjuro, era uno de los principales atractivos de esta gira que exhibía objetos paranormales.

Según reportes, Rivera fue encontrado sin vida en su habitación de hotel, sin signos de violencia, y los servicios de emergencia intentaron reanimarlo sin éxito.

La causa de su muerte aún no ha sido determinada, pendiente de los resultados de la autopsia, que podrían tardar entre 60 y 90 días.

Las autoridades confirmaron que la muñeca no estaba en la habitación, posiblemente resguardada en una furgoneta en el estacionamiento del hotel, aunque este detalle no ha sido verificado oficialmente.

La NESPR, fundada por Ed y Lorraine Warren, expresó su profundo dolor por la pérdida de Rivera, destacando su pasión por educar sobre lo paranormal y su amabilidad.

Rivera, oriundo de Connecticut y veterano del ejército, era conocido por su trabajo en la divulgación de fenómenos paranormales, participando en eventos, redes sociales como TikTok, y producciones como el documental 28 Days Haunted de Netflix.

También desmintió rumores previos sobre la supuesta desaparición de Annabelle en Luisiana.

Aunque su muerte ha generado especulaciones en redes sociales debido al contexto místico de la muñeca, no hay evidencia que sugiera una conexión sobrenatural.

La gira "Devils on the Run" continuará, con próximas paradas programadas en Augusta, Maine, y otras ciudades hasta octubre.

