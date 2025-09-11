Cerrar X
Muere Eduardo Serrano, ícono de la TV venezolana, a los 82 años

El actor venezolano Eduardo Serrano, recordado como uno de los grandes galanes de la televisión latinoamericana, murió tras una batalla contra el cáncer

  • 11
  • Septiembre
    2025

Eduardo Serrano, actor venezolano con más de seis décadas de trayectoria en televisión, teatro y cine, falleció en Miami a los 82 años, tras una lucha contra un cáncer de pulmón de células pequeñas con metástasis cerebral, diagnosticado en julio de 2025.

A la enfermedad se sumó un tumor en la vejiga que requirió tratamientos invasivos, como una nefrostomía para drenar su riñón.

Su familia, encabezada por su hija Magaly Serrano, reveló en agosto pasado la gravedad de su estado mediante una campaña de recaudación en redes sociales y GoFundMe para cubrir las costosas quimioterapias y radioterapias.

El adiós de su hija

Magaly Serrano confirmó el fallecimiento con un emotivo mensaje en el que agradeció la vida de su padre y recordó su legado no solo como actor, sino como padre y abuelo.

“Eres mi mejor amigo… tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros”, escribió en redes sociales.

Nacido en Caracas, Serrano inició su carrera en el teatro universitario a los 14 años y en los años 60 se abrió paso en el doblaje cinematográfico. Su salto definitivo llegó en RCTV, donde se convirtió en uno de los galanes de la época dorada de las telenovelas venezolanas.

Protagonizó títulos emblemáticos como "Emilia", "Las Amazonas", "Marianela", "La Mujer Perfecta" y "Viva la Pepa". Su carisma lo llevó también al cine, el teatro y la dirección, consolidándose como un artista versátil.

Trayectoria internacional

En 1979 fue co-presentador del Festival OTI y con el tiempo amplió su presencia internacional, lo que lo llevó a residir en Miami desde 2005. Allí continuó su carrera en producciones hispanas.

Por otra parte, Serrano se casó tres veces y fue padre de tres hijos. En sus últimos años incursionó también en la escritura con la publicación de un libro.

Su legado, marcado por talento, versatilidad y cercanía con el público, lo consolida como una de las figuras más recordadas de la cultura popular venezolana.


