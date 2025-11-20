Muere Gary 'Mani' Mounfield, legendario bajista de Stone Roses

Gary "Mani" Mounfield, exbajista de The Stone Roses y figura clave de la escena de Manchester, murió a los 63 años.

La noticia fue confirmada por su hermano Greg, quien publicó una foto del músico junto a su fallecida esposa Imelda, acompañada del mensaje: “con el corazón lleno de pena, debo anunciar el triste fallecimiento de mi hermano Gary”.

Greg Mounfield no dio más detalles, aunque destacó que el artista “se ha reunido con su preciosa esposa”, quien murió en 2023 tras una dura batalla contra el cáncer de intestino.

Reportes señalan que murió en su hogar

Aunque la familia no ha revelado la causa exacta de la muerte, medios reportaron que "Mani" falleció en su casa, en Heaton Moor, Stockport, luego de desplomarse repentinamente.

Según esas fuentes, se llamó a una ambulancia, pero los servicios médicos no lograron reanimarlo.

La reacción entre artistas y fanáticos fue inmediata. Liam Gallagher, vocalista de Oasis, dijo estar “totalmente conmocionado y devastado”, llamándolo su “héroe”.

Ian Brown, compañero en The Stone Roses, y Peter Hook, de New Order y Joy Division, también lamentaron profundamente la pérdida.

Hook escribió: “Dios mío. Mani… esta vez no tengo palabras… Qué triste. Descansa en paz, amigo”.

IN TOTAL SHOCK AND ABSOLUTELY DEVASTATED ON HEARING THE NEWS ABOUT MANI MY HERO RIP RKID LG — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 20, 2025

Una figura esencial del rock alternativo

"Mani" ingresó a The Stone Roses en 1987 y se convirtió en uno de los pilares del sonido que marcó a toda una generación.

Permaneció en la banda hasta su separación en 1996. Luego se integró a Primal Scream, donde continuó su legado artístico hasta 2011, año en que volvió temporalmente con The Stone Roses.

La banda se reunió de 2011 a 2017, logrando un retorno exitoso antes de separarse definitivamente.

Planeaba una gira de conferencias antes de morir

Poco antes de su fallecimiento, Mounfield había anunciado una extensa gira de conferencias para 2026–2027, donde hablaría de su trayectoria con The Stone Roses y Primal Scream.

